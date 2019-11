Si arresta la marcia vincente della Pro Vasto femminile a Pizzoli dove le ragazze di mister Di Martino ricevono una brutta sconfitta per 3-0. Nella sfida di recupero di ieri, Mazzatenta e compagne hanno dovuto cedere il passo alla compagine di casa, più concreta e fortunata sotto porta. Le biancorosse sono andate vicino al gol in più di un’occasione, fermate da due pali della Santini e da due salvataggi in extremis della difesa di casa su due conclusioni delle solite Mazzatenta e Di Viesti.

Una sconfitta, se pur dal risultato netto, che non mette in discussione quanto di positivo fatto fin’ora e che proietta le vastesi verso la sfida di Castelnuovo Vomano, una delle quattro gare rimaste prima del termine della stagione. A seguire, gli impegni previsti per le biancorosse saranno quelli contro la Femminile Pescara (in trasferta), l’Aquilana (in casa) ed il Real Bellante (in trasferta), in quest’ultima gara le vastesi cercheranno di rifarsi dopo la ‘lotta sul fango’ del girone di andata che premiò le casalinghe in una gara al limite della regolarità, viste la condizioni del campo.