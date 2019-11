Nuovo intervento della protezione civile, questa mattina, per far seguito ad alcune segnalazioni dei residenti di via Valloncello. È stato così rimosso un cumulo di sacchi di rifiuti e pneumatici. Già individuato l'autore, uno straniero residente in città, denunciato per abbandono di rifiuti.

"Tanta riconoscenza alla protezione civile di Vasto" è stata espressa da parte dei residenti, anche per un altro intervento, sempre su via Valloncello, per la messa in sicurezza della strada che, a seguito delle abbondanti piogge e dell’ennesimo cedimento della fognatura, è sprofondata, generando una pericolosa buca.