Non c'è stato nulla da fare per l'uomo di 48 anni, molisano, che nella tarda serata ha avuto un tragico incidente a bordo di una Mini sulla statale 16, nei pressi della rotonda tra San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai primi testimoni che stavano passando la serata nei locali del litorale, richiamati sul posto dal forte boato. È subito scattato l'allarme che ha portato sul posto due ambulanze del 118. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare l'uomo, ma purtroppo per Francesco Sacchetti, classe 1967, originario di Montenero, non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione è stato possibile accertare come la vettura, che procedeva in direzione Vasto, dopo essere salita sul cordolo che delimita la rotatoria, sia andata dritta, salendo sul marciapiedi e impattando contro il pilastro di cemento del cavalcavia. Uno schianto molto violento, tanto che alcuni rottami sono stati ritrovati a molti metri di distanza.