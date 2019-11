Ben quattro le auto coinvolte in un tamponamento a catena questo pomeriggio sulla strada statale 16, nei pressi del campo sportivo di Vasto Marina.

Dalle prime ricostruzioni, l'incidente si sarebbe verificato a causa di una brusca frenata di un'auto, che non è rimasta coinvolta nell'incidente. Le auto che seguivano, però, sono finite una sull'altra, provocando un tamponamento a catena che ha coinvolto una Kia, una Tiguan, una Fiesta e una Mini. Per fortuna il sinistro non ha provocato gravi conseguenze alle persone; solo una persona è stata trasportata al Pronto soccorso dall'ambulanza del 118, ma le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto, oltre al 118, la polizia municipale, che ha effetutato i rilievi del caso e messo in sicurezza il tratto di strada, disponendo il senso unico alternato. A causa dell'incidente, traffico rallentato e code in emtrambe le direzioni.