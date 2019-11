Nemmeno un lungo tragitto di 40 chilometri con i mezzi della protezione civile riesce ad assicurare ai bambini di Fraine il diritto costituzionale all'istruzione. Sono bastate infatti le piogge di questa notte a rendere pericolosa, e quindi impraticabile, la lunga strada che passa per contrada Acquaviva (Roccaspinalveti), utilizzata in alternativa alla provinciale che collega Fraine a Castiglione, crollata - pare - irreparabilmente.

Grandi sacrifici per raggiungere la scuola non bastano più, dal momento che la protezione civile ha ritenuto troppo pericoloso il percorso; d'accordo l'amministrazione comunale.

Proprio ieri il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, è stato sul posto, assicurando copertura per tutti i progetti che i comuni presenteranno alla Regione e chiedendo, in un certo modo, scusa ai bambini di Fraine, per i disagi che stanno soffrendo (qui il servizio). Adesso, però, è il momento di accelerare l'iter e i conseguenti lavori: è inconcepibile che nel 2015 ci siano bambini che non possono raggiungere la scuola per carenze infrastrutturali.