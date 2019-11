Nel mese di marzo gli alunni delle classi 4ªA e 4ªE e i rispettivi docenti, Giuseppe D’Ortona e Filomena D’Anniballe, hanno partecipato, realizzando un’opera d’arte nei giardini della scuola primaria "Luigi Martella", a un’iniziativa promossa dalla Collezione Peggy Guggenheim e da OVS, sponsorizzata da Fratelli Ingegnoli - Milano, in collaborazione con Italia EXPO Milano 2015, con il patrocinio di Progetto Scuola EXPO e con il supporto tecnologico di Google for work.

Gli alunni e i docenti, in un primo momento, hanno visionato il kit reso disponibile da OVS, poi gli alunni si sono esercitati su schede di progettazione al fine di decidere quale disegno poter realizzare in maniera adeguata e semplificata. Successivamente si sono adoperati a riprodurlo sul terreno e comporlo, utilizzando strumenti e materiali reperiti nell’ambiente naturale.

Le foto delle due opere sono state inviate al Padiglione Italia Expo 2015 per essere esposte al pubblico dal 1° maggio. Unitamente ad esse sono state inviate le schede "Presenta il tuo territorio", un questionario, compilato in ogni sua parte, sulla rilevazione delle caratteristiche del nostro territorio con lo scopo di mostrare ai visitatori di Expo 2015 le bellezze paesaggistiche e far conoscere la varietà dei prodotti agroalimentari, la ricchezza del linguaggio e le specialità culinarie locali.

Partecipare al progetto è stata un’esperienza educativo-didattica positiva per tutti gli alunni coinvolti: essi sono stati impegnati in attività multidisciplinari e hanno dimostrato vivo interesse, spirito di collaborazione, precisione di esecuzione, gusto estetico e capacità manipolativa del terreno e degli altri elementi naturali. Ampie sono state la partecipazione e la collaborazione profuse dalle famiglie degli alunni in quanto coinvolte, insieme ai loro figli, nel reperire il materiale occorrente.

Un vivido ringraziamento è rivolto al dirigente scolastico, prof.ssa Maria Pia Di Carlo, la quale ha pienamente condiviso le finalità del progetto, ha appoggiato la sua realizzazione e ha permesso di usufruire degli spazi verdi della scuola per valorizzarli mediante una singolare opera di Land Art.

Filomena D'Anniballe

Insegnante della scuola primaria "L. Martella"