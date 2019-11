Si svolgerà a Vasto, presso il PalaBCC di via dei Conti Ricci, la GMG della diocesi di Chieti-Vasto. Sabato 28 marzo al centro dell'attenzione ci sarà il concerto Mighty to save, organizzato dai giovani dell'Associazione San Giovanni che "hanno voglia di annunciare una fede viva e gioiosa a tutti, ma soprattutto ai loro coetanei". L'appuntamento del 28 marzo è presente anche nel calendario della Missione Popolare e sarà l'occasione per trascorrere una serata tra "musica, testimonianze di vita vera, divertimento e tanto altro ancora".

L'ingresso è gratuito ed il programma è il seguente:

– ore 19: accoglienza e aperitivo presso il Pala BCC di Vasto;

– ore 19,30: saluto dell'arcivescovo e inizio del concerto;

– ore 22: conclusione.

