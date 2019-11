Una stoccata polemica al presidente della Regione Abruzzo per non aver visitato i luoghi colpiti dall'ondata di maltempo a San Salvo. Il sindaco Tiziana Magnacca esprime il suo dissenso all'indomani del governatore nell'Alto Vastese [il video]. "Tra i sopralluoghi che il governatore Luciano D’Alfonso sta facendo in gran parte dei luoghi della nostra regione colpiti da eventi calamitosi – commenta il sindaco – non era prevista una visita nella nostra città e nella zona della marina, dove si sono contati danni per l’esondazione del torrente Buonanotte. Ieri mattina era nell’alto Vastese ma evidentemente per tornare a L’Aquila avrà preferito un altro percorso evitando il litorale di San Salvo".

In una nota del Municipio si legge come "ad oggi, a parte il tavolo tecnico organizzato lo scorso 13 marzo a San Salvo dalla nostra Amministrazione comunale, non siamo stati convocati né contattati dalla Regione per verificare la fattibilità di un intervento serio e strutturale sul torrente Buonanotte. Solo il tempestivo intervento dell’Amministrazione comunale e il sacrificio dei cittadini e dei volontari della Protezione civile e dei Vigili del fuoco ha consentito la gestione dell’emergenza. Ad oggi nessun intervento di pulizia e di bonifica è stato ancora fatto al corso del torrente Buonanotte. Siamo preoccupati perché resta alto il rischio, in caso di nuove e violenti piogge, che ciò che è accaduto possa ancora ripetersi".

Il sindaco aggiunge: "A nessuno dell’amministrazione regionale è interessato verificare personalmente i danni. Sicuramente una vicinanza anche fisica avrebbe dato un senso maggiore di presa coscienza e concretezza rispetto al dramma vissuto dai miei concittadini. Restiamo in attesa di un segno di vitalità da parte della Presidenza della Regione Abruzzo per la nostra città e per territorio del vastese interessato dalla calamità dello scorso 5 e 6 marzo" conclude il sindaco Magnacca.