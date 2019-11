Sono stati medicati al San Pio da Pietrelcina ma fortunatamente stanno bene i due studenti della scuola media di Monteodorisio che questa mattina sono rimasti colpiti dai pannelli di polistirolo caduti dal controsoffitto. L'episodio è avvenuto questa mattina, mentre erano in corso le lezioni. Dopo l'apertura di una finestra una forte folata di vento ha fatto staccare quattro pannelli, delle dimensioni di un metro per cinquanta centimetri, che costituiscono il controsoffitto delle classi.

Quattro studenti sono stati colpiti, riportando lievi ferite ad un braccio e alla testa. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato i ragazzi al Pronto Soccorso dove sono stati medicati e subito dimessi. All'istituto Maurizio Natale, ristabilità la tranquillità dopo l'apprensione provocata dall'episodio, si sono recati il sindaco, il responsabile dell'ufficio tecnico e il vigili del fuoco del distaccamento volontari di Gissi.

È stato appurato che la caduta dei pannelli ha origine nel cedimento del tassello che sostiene la struttura della controsoffittatura. L'improvvisa e forte folata di vento ha provocato quindi il distacco. "Sono cose che non dovrebbero succedere", commenta il sindaco Saverio Di Giacomo che spiega come siano da poco terminati i lavori di messa in sicurezza di un'altra ala del tetto. Un episodio che riaccende ancora una volta i riflettori sullo stato di insicurezza di tante scuole. "Cerchiamo di fare il possibile - dice il primo cittadino - ma in Italia gran parte delle scuole ha problemi". Dopo una prima ricognizione nell'aula interessata dal cedimento del controsoffitto "l'ufficio tecnico avvierà una verifica su tutta la struttura. Inizieremo da questa classe, spostando gli alunni in un'altra, per verificare se i sostegni del controsoffitto, non visibili dall'esterno, presentano delle criciticà", aggiunge il sindaco.