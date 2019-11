Domani nello stadio Aragona di Vasto alle ore 15:00 si svolgerà una partita speciale. Sullo storico impianto che ha ospitato la storia del calcio locale, scenderanno in campo tifosi e giocatori della Vastese per onorare il ricordo di Cristian Salvatorelli, grande tifoso biancorosso scomparso undici anni fa.

Guardando allo scorso anno, quando fu organizzato un triangolare per il decennale della sua scomparsa, il campo da calciotto del centro sportivo San Gabriele si tinse interamente di biancorosso attraverso striscioni di tutti i gruppi della tifoseria vastese.

Ci fu grande partecipazione - elemento che non mancherà anche quest’anno- e ad avere la meglio fu la squadra di Sant’Antonio Abate su quella della Curva d’Avalos, con il gol vittoria frimato proprio dal nipote di Cristian, Luca Santoro. Una partita, quella di domani, per ricordare Cristian, la cui persona non è stata e non sarà mai dimenticata dai suoi amici e della Curva d’Avalos.