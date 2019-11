Un progetto per la sensibilizzazione all'ascolto e alla lettura ha visto come protagonisti gli alunni dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia e tutti gli alunni delle scuole primarie dell'istituto omnicompresivo 'Spataro' di Gissi. Ad animare gli incontri, tre presso l'aula magna di Gissi e gli altri nelle sedi delle singole scuole, è stata l'associazione culturale Teatro dei Calzolari.

Gabriele Tinari e Vittoria Oliva, i due narratori- lettori, accompagnati dai musicisti Marco Pellegrini e Stefano Di Matteo, hannp fatto rivivere i luoghi e i personaggi nati dalla creatività di Italo Calvino, hanno dato vita a tutto quello che un racconto contiene. "Il momento dell’ ascolto è stato magico - raccontano gli insegnanti -. Alla spettacolarizzazione è seguito il gioco della lettura d’ assieme rivolto agli alunni più piccoli; per i più grandi c’è stato il momento del dialogo per cercare domande e trovare risposte riguardanti il racconto. Il momento del dialogo è stato importante perché gli alunni hanno riflettuto su due aspetti fondamentali della lettura: il libro conserva le storie degli uomini perché non si perdano bisogna leggerle e raccontarle; noi abbiamo bisogno del libro per conoscere e il libro ha bisogno di noi per far rivivere i suoi racconti".

Il progetto lettura si è consolidato negli anni all'istituto Spataro ma presenta aspetti sempre nuovi, appassionanti e divertenti per tutti gli alunni, grandi e piccoli. "Il progetto lettura non finisce qui - aggiungono gli insegnanti-. Continua in tutti i plessi, in tutte le classi e per tutti gli alunni con la lettura di uno straordinario libro che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi dovrebbe leggere: Cuore, di Edmondo De Amicis".