A due giornate dal termine del campionato Juniores d’Elite girone B, la Renato Curi Angolana si aggiudica la sicurezza matematica di un primo posto che permette ai pescaresi di fare festa. I nero blu vincono il campionato dopo aver acquisito altri tre punti ieri i pomeriggio contro il Cupello Calcio. I ragazzi di mster Panfilo Carlucci (quest’ultimo tornato in panchina dopo un mese di squalifica) hanno dovuto cedere il passo ad un’ Angolana motivatissima. A Pescara finisce 5-0 per i padroni di casa che, al completo, battono un Cupello con molte assenze. Al tempo stesso, vista la sconfitta in trasferta dell’U.S. San Salvo contro il River Casale (6 a 2), la Renato Curi può gioire perché il primo posto nel girone è assicurato. I ragazzi di mister Di Nardo contro il River riescono ad andare in vantaggio al 5’ con Petrino, ma poi i casalinghi firmano due reti e si portano sul 3 a 1. Nella ripresa ancora due gol per i ragazzi di casa (5-1) e al 70’ Tiberio accorcia ma ormai è fatta. Il River Casale segna il gol del definitivo 6 a 2 e la partita finisce. Dopo il pareggio della scorsa settimana in casa contro la D’Annunzio Marina, l’U.S. San Salvo si è praticamente giocato la possibilità di trionfare nel girone e, priva ieri di Colitto, Pantalone, Cirese, La Rivera e Ramundo, ha accantonato il sogno.

In casa, invece, il Vasto Marina non commette passi falsi contro la formazione ultima in classifica, il Sant’Anna, vincendo 2 a 1. I ragazzi di mister Baiocco passano in vantaggio al 3’ minuto con un bel gol da fuori area del solito Monachetti, ma poi al 35’ subiscono il gol degli ospiti (1-1). Nella ripresa al 65’ D’Ottavio sfrutta una ribattuta del portiere e sotto porta concretizza l’occasione, segnando e portando i suoi avanti. Successivamente Donato Forte realizza il terzo gol dei suoi, ma la sua posizione secondo l’arbitro è in fuorigioco e così la rete viene annullata. I vastesi avrebbero potuto segnare in molte altre occasioni, ma di fatto questo non accade e la partita termina sul 2-1. Vittoria che, dopo i risultati dagli altri campi, permette al Vasto Marina di risalire al quinto posto, scavalcando il Francavilla pur avendo gli stessi punti (37).

Francavilla che a Casalbordino (per indisponibilità di campi a Vasto) perde contro una buona Vastese la quale conferma il proprio stato di forma. I biancorossi giocano bene e dominano la gara. Nei primi venti minuti del primo tempo poche emozioni, a parte le occasioni create dai vastesi terminate però con un nulla di fatto. Al 33’ il risultato si sblocca. Cinalli sfrutta una ribattuta del portiere e in area stoppa, tira, segna ed esulta per il suo secondo gol consecutivo nelle ultime due gare (1-0). Sei minuti più tardi una punizione dal limite degli ospiti preoccupa la ‘banda’ di mister Di Martino che però può stare tranquillo perchè la conclusione avversaria non impensierisce minimamente Lapsami. Nella ripresa al 47’ Cinalli cerca di beffare la difesa avversaria rubando palla in pressing su una manovra di ripartenza dei giallorossi e davanti alla porta il giocatore biancorosso per poco non la mette dentro. Al 51’ la Vastese raddoppia grazie ad un bellissimo uno-due siglato dalla coppia Marchioli-Del Borello, quest’ultimo appena gli ritorna il pallone calcia in porta e non sbaglia (2-0). Tre minuti più tardi il numero otto biancorosso potrebbe chiudere la pratica, ma a porta vuota calcia male. Nei minuti successivi il Francavilla reagisce e accorcia le distanze su rigore con Galasso al 68’. Dieci minuti più tardi un dribbling di Di Laudo al limite dell’area sembra favorirlo verso il gol, ma la sua conclusione è troppo centrale. A dieci minuti dalla fine ancora Del Borello a rendersi pericoloso con una punizione dal limite e da buona posizione. La sfera esce di poco alta sopra la traversa. Passano i minuti ed i giallorossi vanno all’arrembaggio cercando a tutti i costi il gol del pareggio che non arriverà. Nell’ultimo minuto di recupero Bonuso ha addirittura la possibilità di firmare il terzo gol dei suoi. Il giocatore numero dieci dribbla la difesa avversaria e in aria carica il tiro, trovando davanti a se un tempestivo Simatoto che interviene e la manda in corner. Ultima azione dei vastesi e poi arriva il triplice fischio. Tre punti ai ragazzi di mister Di Martino che ora dovranno preparare la trasferta di Montesilvano del prossimo lunedì contro l’Acqua e Sapone di mister Naccarella.

Tutti i risultati Juniores d’Elite girone B

D’Annunzio Marina-Folgore Sambuceto 2-1

Il Delfino Flacco Porto-Miglianico 0-0

Renato Curi Angolana-Cupello 5-0

River Casale-San Salvo 6-2

Spal Lanciano-Acqua e Sapone 1-2

Vastese Calcio-Francavilla 2-1

Vasto Marina-Sant’Anna 2-1

La classifica aggiornata

Renato Curi Angolana 52

Us San Salvo 44

Cupello Calcio 41

River Casale 40

Vasto Marina 37

Francavilla 37

Spal Lanciano 36

Il Delfino Flacco Porto 33

Folgore Sambuceto 33

Acqua e Sapone 32

Vastese Calcio 30

D’Annunzio Marina 24

Miglianico 23

Sant’Anna12

Per quanot riguarda invece il campionato Juniores regionale girone chietino, vincono sia il Vasto Calcio che il Casalbordino in casa. I vastesi a suon di gol battono una Maiella Calcio che non ha mai impensierito i padroni di casa. Una vittoria schiacciante per 6 a 0. Ad andare in gol per primo è La Penna all’11’, seguito da Polisena tre minuti più tardi e al 27’, quando lo stesso firma un’altra rete. Nel secondo tempo, poi, La Penna su rigore al 55’ si assicura prima la doppietta e poi la tripletta (al 60’) personale. Infine d’Ascanio chiude la goleada vastese e realizza il gol del definitivo 6 a 0. Il Vasto Calcio rimane in primissima posizione in coabitazione con un San Vito che non vuole mollare. Il Casalbordino tra le proprie mura, invece, s’impone 3-0 sulla Virtus Ortona e festeggia a suon di gol la dodicesima vittoria stagionale ed un quarto posto che non dispiace assolutamente ai casalesi. A differenza di quello Elite, il campionato juniores regionale è ancora aperto e ci vorranno altre sei partite per conoscere il nome della squadra che chiuderà prima in classifica.

Tutti i risultati Juniores regionale Chieti:

Casalbordino-Virtus Ortona 3-0

Fossacesia-Tre Ville 5-0

Real Caldari-Mario Tano 1-5

S.Vito-Fara San Martino 5-0

Vasto Calcio-Maiella Calcio 6-0

Villa Santa Maria-Valle delForo 4-0

riposa: Sporting Casoli

La classifica aggiornata

S.Vito 44

Vasto Calcio 44

Mario Tano 41

Casalbordino 39

Fossacesia 34

Sporting Casoli 33

Virtus Ortona 32

Maiella Calcio 22

Villa Santa Maria 20

Valle del Foro 15

Tre Ville 13

Fara San Martino 7

Real Caldari 1