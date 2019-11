Terza data per le Giornate umanistiche del polo liceale "Pantini-Pudente": mercoledì 25 marzo va in scena il connubio tra cibo e solidarietà. È una possibilità praticabile?

Si impegneranno a dimostrarlo i relatori del giorno che operano tutti nel sociale: ad iniziare don Gianfranco Travaglini, direttore della Caritas per la Diocesi Chieti-Vasto e anima promotrice della fattoria sociale "Il recinto di Michea"; seguirà il dott. Massimo Di Rienzo, direttore della Casa-lavoro di Vasto che ha visto la luce da poco più di due anni e cerca, pur tra mille ostacoli e lungaggini burocratiche, di favorire il reinserimento sociale degli ex detenuti valorizzando la valenza educativa del lavoro, compreso quello necessario alla produzione di prodotti agricoli; a concludere il resoconto delle esperienze ci sarà Cosimo Trivisani, responsabile regionale del Banco alimentare, realtà che opera a livello nazionale per il recupero delle eccedenze alimentari e per il loro utilizzo a sostegno di enti caritativi, tentando di arginare la piaga della povertà, sempre più diffusa nel Paese.

Ognuno di loro ribadirà la necessità del coinvolgimento della comunità civile per far in modo che queste realtà possano operare con sempre maggiore efficacia: condividere i bisogni, per condividere il senso della vita.