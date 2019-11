Continua la marcia vincente delle ragazze della Pro Vasto femminile. Domenica le biancorosse hanno siglato un’entusiasmante vittoria, battendo 4-0 la compagine del Lanciano Calcio. Tre punti portati a casa senza troppi problemi dalle ragazze di mister Di Martino in una partita nella quale le vastesi hanno dominato per tutto l’arco dei novanta minuti.

Nel primo tempo ad andare in gol è Mazzatenta al decimo minuto con un colpo di testa vincente. Passa un solo minuto e Martina Di Viesti trova il raddoppio. Nella ripresa l’attaccante vastese si ripete al 65’, collezionando la propria doppietta personale. A dieci minuti dal termine la Litro mette a segno il gol che al tempo testo sa di ‘poker’ realizzativo per le biancorosse. Finisce la gara e la Pro Vasto si aggiudica la vittoria continuando a dimostrare di proseguire al meglio una stagione ricca di gol e di soddisfazioni.

La prossima settimana Di Viesti e compagne saranno di scena in trasferta contro la capolista del Castelnuovo Vomano in una partita nella quale l’undici rosa che Di Martino metterà in campo tenterà in tutti i modi di bloccare il cammino vincente della squadra testa di serie. A quattro giornate dal termine, il bilancio è più che positivo e, ad inizio anno, in pochi avrebbero scommesso in un rendimento di questo genere delle biancorosse. Oltre alla sfida della settimana prossima, le avversarie che restano da incontrare per la Pro Vasto sono la Femminile Pescara (in trasferta), l’Aquilana (in casa) ed il Real Bellante (in trasferta).

Tutti i risultati della settima giornata di ritorno

Intrepida Ortona-Aquilana 5-0

Pizzoli-Castelnuovo Vomano 1-5

Porto S. Elpidio-Femminile Pescara 0-2

Pro Vasto-Lanciano Calcio 4-0

Femminile Chieti-Real Bellante 7-3

riposa: Olimpia Femminile