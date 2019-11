Torna "In cucina con...", lo spazio di Zonalocale.tv dedicato agli appassionati di cucina. Questa settimana le nostre telecamere sono entrate nella cucina di Giuseppe Rucci, segretario provinciale della Filctem-Cgil. Lo conoscevamo bene come rappresentante sindacale (diverse le vertenze in cui è attualmente impegnato) ma non nei panni di chef per passione. Per una volta lo abbiamo visto all'opera ai fornelli con ricette interessanti ma basate su ingredienti semplici.

Per partecipare a In cucina con... o segnalarci qualcuno che vorreste far partecipare potete scrivere a redazione@zonalocale.it.