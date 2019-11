Come ogni martedì, andiamo a vedere cosa è accaduto nei campionati dei settori giovanili vastese. Si è giocata la 3° giornata di ritorno della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d´élite per il titolo regionale- Rinviata per neve Amiternina-Pineto, il River Casale batte anche la Bacigalupo e si avvicina ulteriormente al traguardo; pareggia la R.C. Angolana che viene fermata sull´1-1 nel derby con la Caldora, stesso risultato anche nella sfida tra D´Annunzio Marina e Marsica, mentre finisce 2-2 Cologna-Poggio Degli Ulivi.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: River Casale 31, Pineto 21, R.C. Angolana 20, D'Annunzio Marina 18, Caldora e Poggio degli Ulivi 17, Cologna 16, Bacigalupo 10, Amiternina 6, Marsica 4



Giovanissimi girone d´élite per il titolo regionale- La copertina è per il Poggio degli Ulivi che si aggiudica il big-match con il Celano e lo aggancia in vetta alla classifica. Continua il grande campionato dell´Olympia Cedas che piega la Virtus Vasto e si porta a -1 dalla coppia di testa, tornano invece a sorridere dopo un lungo periodo senza vittorie il San Nicolò (2-0 sulla D´Annunzio Marina) e il Cologna (1-0 sulla R.C. Angolana); il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e River Casale termina 1-0 per i padroni di casa.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Celano e Poggio degli Ulivi 25, Olympia Cedas 24, Virtus Vasto 22, Delfini Biancazzurri 19, D'Annunzio Marina 16, River Casale 14, Cologna 12, San Nicolò 10, R.C. Angolana 7



Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- La capolista Manoppello Arabona espugna anche il terreno della Giovanile Chieti e consolida il primato; nelle altre gare, in attesa del posticipo di martedì tra Virtus Vasto e Miglianico, da sottolineare la preziosa affermazione dell´Acqua e Sapone sul Fossacesia e il pareggio per 0-0 tra Spal Lanciano e Francavilla, mentre il Lauretum non si presenta sul campo del Ripa e dovrebbe essere sconfitto a tavolino (per l´ufficialità bisognerà comunque attendere il comunicato del giovedì).

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Manoppello Arabona 30, Ripa e Sporting Casoli 19, Acqua e Sapone e Fossacesia 18, Virtus Vasto 17, Miglianico 16, Spal Lanciano 13, Francavilla e Giovanile Chieti 11, Lauretum 3



Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo- Successi tra le mura amiche per le battistrada Lauretum (4-0 sulla Giovanile Chieti), Bacigalupo (5-0 sulla Caldora) e Manoppello Arabona (5-2 sull´Atletico Montesilvano), sorride anche il Fossacesia che rifila 3 reti alla Gladius e balza da sola al quarto posto; chiude il quadro del 3° turno di ritorno il pareggio a reti bianche nella sfida tra Francavilla e Penne.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Lauretum 32, Bacigalupo 31, Manoppello Arabona 27, Fossacesia 22, Francavilla 20, Gladius 19, Giovanile Chieti e Penne 12, Atletico Montesilvano 10, Quattro Colli 7, Caldora 6

Per quanto riguarda, invece, le sfide che hanno visto impegnati i giovani giocatori della Bacigalupo Calcio , i giovanissimi regionali hanno ottenuto una schiacciante vittoria per 5-0 contro il Caldora , conquistando l´undicesimo risultato utile consecutivo. Gara subito in discesa per i padroni di casa che chiudono il primo tempo avanti di quattro gol, per poi siglare a inizio ripresa la rete del definitivo 5-0: per i vastesi vanno a segno Nuozzi (tripletta) e Farina (doppietta). Buona prova della squadra di mister Luigi Menna che ottiene altri 3 punti e rimane a -1 dalla capolista Lauretum: nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo ospiteranno i Quattro Colli.

Il tabellino

Bacigalupo-Caldora 5-0 (4-0)

Reti: 1´ Nuozzi (B), 14´ Nuozzi (B), 27´ Farina (B), 35´ Nuozzi (B), 40´ Farina (B).

Bacigalupo: Roberti, Santilli, Maroscia, Plescia (Bruno), Catalano, Ciccotosto A. (Dragonetti), Irace, Ali (Cieri), Farina (Benvenga), Nuozzi (Molino), Lavacca. All. Menna

a cura di Loris Napoletano