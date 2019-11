Una scuola di qualità per garantire diritti e pari opportunità, questo il titolo dell'evento regionale organizzato sabato scorso dall’A.R.D.A. (Associazione Regionale Down Abruzzo) ONLUS di Vasto presso l’ITSET "Palizzi".

Il 21 marzo è stata infatti la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down e proprio in questa occasione l'Associazione ha offerto alla cittadinanza, al personale scolastico e alle istituzioni la possibilità di riflettere sul sistema scolastico e sulle possibilità di integrazione che possano garantire pari opportunità per tutti gli studenti.

"Un’occasione, perché l’integrazione dei ragazzi nella scuola non è un fatto che riguarda pochi, ma, se ha successo, è un fattore di crescita e miglioramento per l’intera società", ha sottolineato nell'occasione Giuliano Giammichele presidente dell’ARDA Vasto.

A margine dei lavori un annuncio importante, relativo alla donazione ricevuta dall’A.R.D.A. ad opera dei coniugi Maria Letizia Del Borrello, imprenditrice agricola, e Ennio Palucci, dirigente in pensione dell’Istituto Palizzi e del figlio, il dottor Quirino. A darne notizia, è stata Rosa Milano, consulente legale della famiglia.