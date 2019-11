La preoccupazione ora è quella di restare isolati. Dopo la frana della provinciale 162, sparita per un tratto, che ha interrotto il collegamento tra Fraine e Castiglione Messer Marino, i cittadini del Comune del Vastese stanno vivendo non pochi disagi. Se prima per poter raggiungere il centro dove ci sono scuole, servizi, presidio medico, bastavano pochi minuti, ora la situazione è davvero complicata. Questa mattina i bambini sono andati a scuola accompagnati dalla Protezione civile, dovendo però affrontare un percorso ben più lungo di quello usuale. Nel corso dell'incontro con il presidente della regione Luciano D'Alfonso è stato il vicesindaco di Fraine, Giandomenico Finamore, a rimarcare come "si deve intervenire con urgenza". Se la situazione della provinciale 162 non lascia spazio a previsioni, è l'altra strada ora a destare preoccupazione poichè i movimenti franosi sono presenti anche lì. Tre sono le vie di collegamento dal Comune verso l'esterno. Se, una alla volta, facessero la fine della provinciale, i cittadini resterebbero di fatto isolati.

Al termine dell'incontro con D'Alfonso è il sindaco Vincenzina Di Iorio a fare il punto della situazione sull'emergenza.