Si chiama Vastesi Migration ed è un documentario realizzato da Franco Smargiassi per raccontare l'emigrazione dei vastesi in Australia nel secolo scorso. Il video, pubblicato da qualche giorno su Youtube, è un intenso racconto dell'esperienza di chi partì dall'Italia in cerca di una vita migliore. Gran parte del documentario è in lingua inglese (anche se non mancano testimonianze in italiano con molti passaggi in dialetto), con sottotitoli che ne facilitano la comprensione. Ci sono anche foto e documenti che testimoniano il viaggio e l'arrivo dei vastesi nel Paese straniero. Una prezioso lavoro, quello realizzato da Smargiassi, che ha raccolto già molti consensi in chi ha potuto visionarlo e che oggi, attraverso la rete, è pronto per essere visto da chi è interessato a conoscere un importante pezzo di storia.