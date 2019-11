Torna come ogni settimana l'appuntamento con i protagonisti dello sport dell'Edicola del Bar Walter. Questa settimana ospiti "vincenti" al microfono di Stefano Troilo. Si inizia con Pino D'Alessandro, capitano della Promo Tennis che domenica ha vinto contro Castel di Sangro all'esordio stagionale in serie C. Per D'Alessandro anche una grande prestazione in campo nel doppio insieme a Nicola Troiano. Poi spazio alla celebrazione della squadra del momento, con mister Antonio Liberatore e il presidente Sante D'Alberto che ripercorrono la cavalcata vincente del Gs Montalfano.

Per le vostre segnalazioni, informazioni, per interagire con la redazione o per rivedere le precedenti puntate è disponibile la pagina facebook L'edicola del Bar Walter.