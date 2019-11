Uno dei punti panoramici più suggestivi della città tirati a lucido. Oggi sono stati riconsegnati dalla ditta appaltatrice i lavori di sistemazione e riqualificazione del belvedere San Nicola. Quella che fino a qualche settimana fa si presentava come un'area abbandonata e segnata dal degrado [l'articolo] già da qualche giorno si presentava in una nuova veste. L'amministrazione comunale ha speso 50mila euro per messa in sicurezza, pulizia, pavimentazione e recinzione dell'area.

La novità è l'interdizione al traffico del belvedere, non sarà più possibile percorrere con i veicoli la strada attorno alla chiesa di San Nicola ma si potrà accedere solo a piedi per ammirare il suggestivo panorama. "Una vera soddisfazione poter riconsegnare alla città e ai suoli abitanti un piccolo angolo di paradiso dove poter godere di un panorama mozzafiato e della tranquillità della natura circostante", ha commentato l'assessore Nicola Tiberio. Soddisfatti i cittadini che già da qualche tempo avevano potuto apprezzare il nuovo belvedere. L'auspicio, ora, è che tutti possano rispettare questo luogo così da conservarlo a lungo nella sua nuova veste.