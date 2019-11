Meglio non si poteva iniziare. La Promo Tennis Vasto conquista una bella vittoria all'esordio stagionale nel campionato di serie C nella sfida casalinga contro il Circolo Tennis Castel di Sangro. Come da formula del campionato, ogni giornata vede i tennisti scendere in campo per 6 sfide, 4 singolari e 2 doppi.

Gli atleti vastesi, diversi dei quali ancora molto giovani e guidati dal maestro nazionale Pino D'Alessandro, sono partiti con il piede giusto grazie alla netta vittoria di Nicola Troiano su Santilli, 6-0/6-0. Poi la sconfitta in tre set rimediata da Angelo Ciancaglini con Casciato (6-4/4-6/3-6), la vittoria di Giuseppe Checchia su Gasbarro (6-4/6-1) e poi la sconfitta di Silvio Ruzzi con Cinotti (5-7/0-6). Con la perfetta parità il primo punto vastese nel doppio è arrivato grazie a Giuseppe Checchia e Piefrancesco Malavolta che hanno battuto Gasbarro e Cinotti per 6-3/6-1. Nell'ultima sfida di giornata è scesa in campo la coppia formata da Nicola Troiano e Pino D'Alessandro. Classe ed esperienza per battere Santilli e Casciato 6-2/6-0 e far gioire tutta la squadra per questo primo successo stagionale.