Allegria e divertimento domenica pomeriggio nella parrocchia di San Paolo, per un evento di beneficenza organizzato dal Lions Club New Century di Vasto, a supporto dell'apertura dell'Emporio della Solidarietà intitolato a Giovanni Paolo II.

Il presidente del Club, Michele Celenza, ha spiegato le finalità dell’evento, ringraziando tutti i presenti per la partecipazione, ed ha introdotto don Gianni Sciorra, parroco della parrocchia San Paolo Apostolo ed ideatore del progetto, il quale ha descritto con passione e trasporto il progetto stesso tenendo a precisare che l'Emporio della Solidarietà non è solo un luogo dove le persone più bisognose o "meno comode", possono acquistare in modo gratuito generi di prima necessità, ma è un luogo dove queste persone possono fare la spesa con la dignità che ad ogni individuo spetta.

Il pomeriggio è trascorso all’insegna del divertimento e della solidarietà ed ha visto le squadre sfidarsi sul filo dei secondi rispondendo a domande sugli argomenti più disparati, dall’attualità alla storia e geografia, dallo sport alla musica ed al cinema.

Alla fine della "competizione" tutte le squadre sono state premiate grazie ai numerosi premi generosamente donati dagli sponsor: Trattoria 21, Plaza Restaurant, Pizzeria Peste & Corna, Palestra Pegaso, Ecoterm, Jasci & Marchesani, Ventricina e Dintorni, Planet Car, Salumificio Di Fiore, Farmacia Giovannelli, Colorado Cafè, Supermercati Raspa/Conad, La Gourmeria, Giulia Hair Stylist, Studio Dentistico Cialone, Bar Meeting, Caffè Giuliante, Centro Estetico O3 Center da Patrizia, Ina Assitalia, Planta Vivai, Associazione Centro Olistico; inoltre l'Azienda Agricola La Bruna ha offerto una apprezzatissima degustazione di formaggi. A tal proposito, il presidente Michele Celenza ha ringraziato, a nome di tutto il Club, tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita dell’evento.

Un ringraziamento particolare è andato ai ragazzi del Dr Why che "rispondono sempre con grande disponibilità ed entusiasmo ogni qual volta vengono contattati per l’organizzazione di eventi a scopo benefico".

Seguono le interviste a don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo, e Michele Celenza, presidente del Lions Club New Century.