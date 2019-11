"Ancora una volta è la primavera ad allietare la Nuova Direzione Didattica di Vasto". Così le insegnanti degli istituti vastesi commentano la giornata vissuta a Chieti dove, presso il Supercinema, si è tenuta la premiazione della 3ª edizione del Concorso provinciale "Bimbinsalute: vincerà la vita". Tanti i premi assegnati alle classi dei diversi plessi guidati dalla dirigente Nicoletta Del Re. La scuola dell'infanzia San Michele e la scuola dell'infanzia Smerilli hanno ricevuto il terzo premio. Con un racconto "semplice, suggestivo e realistico", i bambini della scuola dell'infanzia Incoronata hanno conquistato il secondo posto. Un terzo posto è stato conquistato anche dagli alunni della scuola primaria.

Bambini, genitori e insegnanti hanno vissuto un intenso pomeriggio insieme a tutte le altre scolaresche della provincia vincitrici dei premi. La dirigente Del Re nell'occasione ha rivolto tanti complimenti ai bambini per il loro grande impegno e un ringraziamento agli insegnanti per l'impegno profuso nel seguire gli alunni anche in questa iniziativa.