Ospite d'eccezione questa mattina presso l'Aula magna del polo liceale "Pantini-Pudente" di Vasto: a incontrare i ragazzi, nell'ambito degli eventi previsti per le Giornate umanistiche 2015, il professor Francesco Sabatini, presidente onorario dell'Accademia della Crusca, fine linguista, filologo e lessicografo. Impossibile riassumere la storia professionale e culturale del professor Sabatini, "cresciuto" con i grandi maestri, come Alfredo Schiaffini e Natalino Sapegno, ed egli stesso autorità indiscussa nel campo della lingua italiana. Il professor Sabatini ha rapito l'attenzione di alunni, docenti e dirigente scolastico, la professoressa Letizia Daniele, su diversi aspetti legati alla lingua, anche in relazione all'alimentazione, alla psicologia e all'anatomia.

Per domani alle 10, invece, previsto l’intervento del dottor Lorenzo Russo, primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Vasto e dietologo, che illustrerà le abitudini essenziali per una corretta educazione alimentare. Nel corso dell’intervento gli studenti del Liceo economico-sociale e del Liceo artistico renderanno noti i dati emersi dalla ricerca, da loro condotta su tutta la popolazione scolastica del polo liceale, che ha come oggetto d’indagine le abitudini alimentari dei ragazzi, anche in base alle differenze di genere.

Nel pomeriggio, alle ore 16:30, sarà di scena la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti enogastronomici con il contributo del dottor Raimondo Pascale, segretario locale di Slow food Abruzzo; interverranno anche produttori del territorio, sensibili alle dinamiche di promozione delle eccellenze della nostra Regione.

Seguono le interviste di questa mattina al dirigente scolastico, la professoressa Letizia Daniele, e al professor Francesco Sabatini.