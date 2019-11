L’All Games San Salvo non supera il momento di crisi neanche a Tollo dove perde 8 a 4 contro la penultima forza del girone. Una sconfitta che non aiuta i ragazzi di mister Lanza a rialzarsi da un brutto periodo. La classifica li vede in piena zona playout a quota 29 punti anche se, molto probabilmente, a disputarli sarà solo la terzultima contro la penultima, visto che dalla serie B non retrocederà nessuna squadra abruzzese. Ciò non toglie, però, che in casa All Games bisognerà tornare a vincere perché i punti ottenuti nelle ultime partite sono pochi e la terzultima posizione dista appena due punti. A Tollo Di Ghionno e compagni nel primo tempo vanno sotto di quattro reti (5 a 1) trovando solo un gol firmato da D’Alonzo. Nella ripresa i bianco blu si giocano subito la carta del portiere in movimento, ma questo non aiuta gli ospiti a migliorare le cose. I padroni di casa, più aggressivi e reattivi sotto porta, riescono ad incrementare il proprio apporto realizzativo arrivando a quota otto reti, mentre i sansalvesi non riescono a pareggiare i conti e con una doppietta di Orticelli ed una rete di Di Ghionno, terminano il match sotto di quattro lunghezze (8-4). La prossima settimana l’All Games tornerà in casa per affrontare il F.lli Cambise. Non c’è scelta, non c’è altro risultato sul quale sperare. Bisognerà vincere. Quindi ‘All Games: rialzati e torna alla vittoria’, anche se sarà difficile isto che l’avversario di sabato prossimo attualmente siede al quinto posto.

Successo della Juniores a Montesilvano- Buone notizie, invece, dal settore giovanile. La juniores dell’All Games ad inizio settimana scorsa è riuscita ad imporsi 5-4 sull’Acqua e Sapone, formazione la cui squadra senior milita nel campionato di serie A. Un prestigioso successo, quindi, per Di Bello e compagni. La partita ha visto battersi entrambe le squadre con grande agonismo e freddezza sotto porta. Nel primo tempo i padroni di casa terminano in svantaggio per 2-4 a causa della doppietta di Gallo e alle reti degli ottimi Di Gregorio e Di Bello. Nella ripresa l’Acqua e Sapone riapre la partita e successivamente porta i conti alla pari (4-4). Quando tutti si aspettano il triplice fischio dell’arbitro, Di Gregorio trafigge il portiere avversario con una conclusione di precisione nell’angolino basso. Finisce 4-5 e l’All Games può così esultare per un’importantissima vittoria. Oggi pomeriggio i bianco blu saranno impegnati in casa contro la Real Dem.

Tutti i risultati della ventisettesima giornata:

Atletico Silvi- Atletico Lanciano 7-3

Real Raiano-C.U.S. Teramunu 2-2

Tollo-All Games San Salvo 8-4

Gymnasium Audax Hatria- Es Chieti 4-2

Real Dem-F.lli Camibise 7-0

Minerva-Avezzano 2-3

Maco L’Aquila-Sagittario 1-5

Civitella-Celtic Chieti 2-1

La classifica aggiornata

Civitella 67

Rea Dem 65

Gymnasium Audax Hatria 63

Atletico Silvi 47

F.lli Cambise 43

Minerva 38

Avezzano 37

Celtic Chieti 35

Real Raiano 34

Es Chieti 30

Sagittario 30

Maco L’aquila 30

All Games San Salvo 29

Atletico Lanciano 27

Tollo 19

C.U.S. Teramum 18