Giornata di Eccellenza che fa sorridere il San Salvo, mentre il Vasto Marina torna a dispiacersi per una pesante sconfitta in quel di Montesilvano. Ad Avezzano il Cupello non riesce a portare a casa punti e l’Avezzano vince senza troppi problemi. All’Aragona, infine, la Vastese conquista un pareggio che non fa dispiacere i biancorossi. Andiamo a vedere in sintesi cosa è accaduto nei campi dove sono state impegnate le squadre locali.

In casa i ragazzi di mister Gallicchio L’U.S. San Salvo fa la sua partita contro il Martinsicuro. Al settimo del primo tempo Di Ruocco dalla sinistra colpisce la traversa. All’11’ Marinelli ci prova, ma Cinquegrana salva con un superlativo intervento. Sette minuti più tardi Antenucci serve per l’ennesima volta Marinelli e quest’ultimo, molto sfortunato, colpisce il palo. Il risultato si sblocca al 23’ quando Antenucci cerca l’appoggio dei compagni in area e ad aiutarlo è De Cesaris che segna l’autogol (1-0). Al 34’ prima del pareggio ospite, Marinelli si ritrova trai piedi la palla del pareggio, ma la sua conclusione esce fuori. Un minuto più tardi il Martinsicuro trova il pareggio con Rosa (1-1). Infine al 42’ Antenucci va vicinissimo al sorpasso che però non arriva. Nella ripresa è Felice a riportare in avanti i suoi al 75’ (2-1), grazie ad un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo venti minuti, durante il quinto minuto di recupero, Antenucci dal dischetto fallisce il potenziale gol del 3-1, ma i suoi possono comunque festeggiare per tre punti importantissimi visto il pareggio all’Aragona della Renato Curi.

Il Vasto Marina a Montesilvano subisce un pesante K.O., uscendo sconfitta per 5 a 2. Primo tempo ricco di gol. Il primo è degli avversari (1-0), raggiunti poi dalla rete di Cesario (1-1). Successivamente l’Acqua e Sapone allunga prima sul 2-1 e poi con la rete del 3-1. Prima del termine del primo tempo, Cesario riapre la partita realizzando la rete che accorcia le distanze (3-2) e si va negli spogliatoi. Nella ripresa i vastesi crollano e subiscono tre reti, rimanendo anche con l’uomo in meno. Cialdini espulso per fallo da ultimo uomo. Giornataccia per il Vasto Marina.

Il Cupello di mister Di Francesco in trasferta cade di fronte alla capolista Allo stadio dei Marsi il primo tempo vede dominare interamente la squadra di casa che, pur cercando il gol in diverse occasioni- sfiorandolo con Moro and company- non riesce a passare in vantaggio. I cupellesi in ombra cercano di limitare i danni e di non subire. Nella ripresa il vantaggio dei bianco verdi arriva grazie al gol su rigore realizzato da Moro al 70’(1-0). Un regalo degli ospiti. Passano i minuti e Avantaggiato e compagni non riesce ad agguantare il pareggio. Termina così il match, con la capolista Avezzano proiettata verso la vittoria del campionato.

All’Aragona i biancorossi con il proprio condottiero mister Vecchiotti conquistano un punto (0-0) contro una motivata Renato Curi Angolana priva di Vitale e Stornelli. Vastese senza Tarquini (infortunato) e Bonuso (squalificato). La partita dell’ex per Mottola, tra le fila avversarie. Le prime battute del match vedono una buona Vastese attaccare e cercare di creare pericoli per le retrovie nero blu. Cataruozzolo al decimo ci prova in area con un pallonetto che però termina sul fondo del campo. Al 13’ la squadra ospite si affaccia dall’altra parte del campo con un lancio lungo per Pirelli che però è in fuorigioco. Quattro minuti più tardi gli ospiti, da calcio d’angolo, si rendono pericolosi con Di Camillo che di testa tenta di metterla dentro, ma Leo blocca la sfera senza problemi. Al 25’ Farindolini cerca di servire Scarponcini in area con un lancio quasi perfetto, ma Leo anticipa l’attaccante avversario e in due tempi salva i suoi dal pericolo. Passano i minuti e la partita regala poche emozioni, con entrambe le squadre bloccate. Al 43’ la Vastese si affaccia nell’area avversaria con capitan Soria. L’attaccante vastese dribbla in area Miani e appoggia con un cross la palla a Cataruozzolo, ma quest’ultimo non trova l’aggancio di testa. Nei minuti finali del primo tempo Reato Curi all’assalto, cercando di sbloccare il risultato, ma l’obiettivo dei pescaresi non viene raggiunto e arriva il fischio dell’arbitro. Squadre negli spogliatoi. Nella ripresa dopo nove minuti di gioco, la Vastese mette in campo Spagnuolo (reduce da un brutto stiramento) al posto di Berardi. All’56’ i nero blu sfiorano il vantaggio nell’unica nota del primo quarto d’ora della seconda frazione di gioco. Pirelli servito in area carica il destro, ma la sfera esce alta sopra la traversa. Al 21’ G. D’Ambrosio da fuori area stoppa e tira e la sua conclusione supera di poco la traversa. Quattro minuti più tardi la Vastese si salva in extremis. Mottola crossa per in area per Di Camillo, quest’ultimo supera Leo con un pallonetto che sembra entrare in porta, ma Giuliano sulla linea interviene in maniera perfetta- accusando anche un piccolo dolore muscolare. Al 33’palla filtrante in area per Soria, tempestivo l’intervento di Ricci in anticipo. Al 40’ Michele D’Ambrosio batte una punizione insidiosissima che sfiora la traversa e fa tremare la panchina ospite. Il tempo passa ed il gol non arriva da entrambe le parti. Finisce 0-0. La Renato Curi perde punti e si fa scavalcare dal San Salvo, mentre la Vastese raggiunge il Cupello a quota 40 punti.

Il tabellino

Vastese Calcio-Renato Curi Angolana (0-0) 0-0

Vastese Calcio: Leo, De Fabritiis, Stigliano, D’Adamo, Giuliano, Benedetto, D’Ambrosio G., D’Ambrosio M., Berardi (al 54’ entra Spagnuolo al suo posto), Soria, Cataruozzolo (al 79’ entra Napolitano al suo posto). A disposizione: Antenucci, Verna, Marchioli, Castello, Grassio. Allenatore: Massimo Vecchiotti

Renato Curi Angolana: Angelozzi, Miani, De Luca A., Di Camillo, Mottola, Ricci, Scarponcini (al 56’ entra Agnellini al suo posto), Forlano, Pirelli, Farindolini, De Luca E. A disposizione: Berardi, Remigio, Carpegna, Lib Alizadeh, Di Domizio, Cipressi. Allenatore: Di Eustacchio

arbitro: Raffaele Balbi di Avellino, Chiavaroli e Sferrella di Pescara

ammoniti: Benedetto, D’Adamo (V) Ricci, Di Camillo, Farindolini, Mottola (RC)

Tutti i risultati di Eccellenza

Acqua e Sapone-Vasto Marina 5-2

Avezzano-Cupello 1-0

Capistrello-Pineto Calcio 0-1

Francavilla-Montorio 3-2

Miglianico-Torrese 1-1

San Salvo-Martinsicuro 2-1

Sulmona-Paterno 1-2

Vastese-RC Angolana 0-0

riposa: Alba Adriatica

La classifica aggiornata

Avezzano 61

Paterno 60

Francavilla 58

San Salvo 49

RC Angolana 48

Torrese 43

Cupello 40

Pineto 40

Vastese 40

Miglianico 39

Montorio 36

Martinsicuro 32

Acqua e Sapone 30

Capistrello 30

Alba Adriatica 26

Vasto Marina 19

Sulmona 12