E' una rete di Cravero nei minuti di recupero del secondo tempo a regalare all'Audax Palmoli il pareggio in casa della Ludos nella 22ma giornata del campionato di serie B. Per le Panthers è un punto prezioso, conquistato contro una formazione con il doppio dei punti in classifica e dopo la lunghissima trasferta affrontata per arrivare fino a Palermo.

Al doppio vantaggio delle padrone di casa, al 22' con Buttaccio e al 26' con Dragotto, aveva risposto al 31' Chiara Pasciullo che sta attraversando un buon periodo di forma. Per l'Audax spazio in campo anche alle calciatrici meno impiegate fino a questo punto della stagione, ma le ragazze in campo hanno dato grande prova di compattezza ed entusiasmo. La squadra del presidente Angelica Nero ha colpito anche due traverse e sprecato qualche altra occasion, riuscendo a fronteggiare gli attacchi delle palermitane. Il grande sforzo è stato premiato al 48' della ripresa, quando Jessica Cravero ha siglato la rete del 2-2 che ha permesso di conquistare un punto prezioso per classifica e morale.

Mercoledì 27 l'Audax tornerà in campo nel recupero contro la Domina Neapolis, mentre domenica prossima arriverà la Roma seconda in classifica.