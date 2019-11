Nella giornata delle cento presenze di Sandro Di Salvatore e di Vincenzo Di Pierro, la Bcc Vasto basket in casa ottiene una bellissima vittoria contro il Maddoloni. Un regalo fatto al suo condottiero coach Di Salvatore, il quale ha potuto così ricevere, insieme al leader indiscusso sul parquet di questi ultimi anni in casa biancorossa- Vincenzo Dipierro- una targa consegnatali dal presidente Giancarlo Spadaccini e da tutto il direttivo societario della Bcc Vasto basket. Per quanto riguarda la sfida, protagonista assolutamente da applaudire- come il pubblico del Pala Bcc ha fatto nel momento della sua uscita dal campo- Luca Di Tizio, autore di 21 punti e di una prestazione davvero super.

La partita- Le danze del match si aprono con il canestro dai due punti di Destato per gli ospiti e di Mirone per i padroni di casa, su un bell’assist di Tizio. Partita equilibrata ed il risultato dopo quattro minuti di gioco è sul 6-6. I bianco blu cercano Rusciano sotto canestro e lo trovano quando, in mezzo al traffico, raddoppiato da Mirone e Lagioia, il pivot del Maddaloni subisce fallo, realizza e segna il tiro libero aggiuntivo (6-9). Dall’altra parte è Lagioia a ristabilire il pareggio, con un canestro dalle sue parti (9-9). Gli ospiti con il passare dei minuti prendono fiducia e riescono a siglare un parziale positivo a proprio favore che li porta sette punti avanti (9-16). I biancorossi non restano a guardare e dopo aver accorciato, si portano sul meno uno grazie ad una bellissima azione corale terminata con i due punti di Mirone. Il primo quarto termina alla pari (18-18). Nella seconda frazione di gioco Di Salvatore si gioca la carta della difesa a zona che però non porta i frutti sperati. Infatti gli avversari si alzano dalla linea da tre, realizzando sue triple consecutive. Il vantaggio ospite dura poco perché dopo cinque minuti dall’inizio del secondo periodo, la situazione torna ad essere equilibrata (27-27). Nei tre minuti successivi solo tre punti messi a segno in totale e solo dalla squadra ospite. Poi i biancorossi ritrovano la luce e la via del canestro. Si va alla pausa lunga con Ierbs e compagni avanti di due lunghezze (34-32).

Entrambe le squadre tornano sul parquet cercando di avere maggiore continuità in termini di canestri. Mirone è di questo avviso ed il lungo biancorosso realizza quattro punti consecutivi. L’inizio del terzo quarto è davvero positivo da parte dei ragazzi di coach Di Salvatore i quali, a suon di canestri e contropiedi, si portano avanti di otto lunghezze. Sarà poi la schiacciata in contropiede di Di Tizio a segnare un vantaggio casalingo di dieci punti (42-32) nell’entusiasmo generale del Pala Bcc. Maddaloni chiama immediatamente timeout. Dal break gli ospiti tornano in campo più aggressivi e, con una zone press abbastanza aggressiva, cercano di limitare gli attacchi avversari. In attacco i bianco blu sfruttano lo spazio creatosi grazie ad una veloce circolazione di palla sulla difesa a zona (3-2) scelta da Di Salvatore. La distanza si assottiglia sino a quando un motivatissimo capitan Ierbs realizza da due e porta i suoi sul più cinque (48-43). Ultima azione del periodo gestita dalla Bcc Vasto basket. I biancorossi tirano da tre allo scadere con Mirone, i quale realizza e fa esplodere tutta la propria grinta agonistica abbracciandosi con i compagni in panchina. Il tabellone segna 53-49 sulla sirena. Ultimo quarto che vede i vastesi chiudere una volta per tutte la partita. Grazie alla superlativa prestazione di Di Tizio (21 punti e standing ovation per lui) e ai canestri nei minuti finali di Di Pierro, Mirone e Lagioia, la Vasto basket si aggiudica la gara battendo 71 a 61 un Maddaloni troppo nervoso e poco lucido.

I tabellini

Bcc Vasto basket: Dipierro 15, Antonini n.e, Di Tizio 21, Ierbs 4, Menna n.e, Martelli 9, Cordici , Lagioia 3, Cicchini, Mirone 19. Coach: Sandro Di Salvatore

Maddaloni: Ragnino, Piscitelli 2, Guastaferro 9, Desiato 17, Marini 3, Garofalo 7, Rusciano 9, Chiavazzo 7, Rollo n.e., Matrone 7. Coach: Massimo Massaro

Parziali: 1’ 18-18, 2’ 34-32, 3’ 53-49, 4’ 71-61