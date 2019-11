Per la BCC San Gabriele è senza dubbio il momento più difficile della stagione. La formazione vastese, che si presentava da favorita all'avvio del girone playoff di serie C, dopo tre sconfitte consecutive ha visto annullato il consistente vantaggio in classifica nei confronti delle avversarie. Raggiunte dalla Pallavolo Teatina e con il Sambuceto che potrebbe compiere l'aggancio, le vastesi ora vedono addirittura a rischio l'accesso alle semifinali che decreteranno la squadra promossa in B2. L'ultima sconfitta per le vastesi è arrivata per mano dell'Antoniana Volley, che ha vinto per 3-0 tenendo sempre saldamente in pugno il match. I parziali, 25-17/25-18/25-23, evidenziano come le pescaresi siano riuscite a chiudere senza troppi affanni (eccezion fatta per una fase dell'ultimo set) la partita.

"E' un momento complicato - sottolinea Ettore Marcovecchio - in cui soffriamo tanto in ricezione. Negli ultimi tempi, però, è l'attacco ad aver subito un calo vistoso. Servirà reagire con tanta grinta se non vogliamo restare fuori dalle prime quattro". Mancano due partite al termine del girone che decreterà le quattro formazioni che si giocheranno il salto di categoria. Le BCC San Gabriele avrà la possibilità di sfruttare il fattore campo in entrambe le situazioni. Domenica prossima arriverà alla palestra di via Silvio Pellico l'Antoniana, poi sarà la volta del Giulianova, mercoledì prossimo. Mariani e compagne dovranno ritrovare tutta la concentrazione che serve per conquistare due vittorie che valgono le semifinali.