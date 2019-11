In Prima categoria ieri il Monteodorisio ha quasi siglato il colpaccio con il Real Montazzoli (formazione con gli stessi punti in classifica dei bianco verdi e reduce dalla sconfitta con la vice capolista Palombaro). Quasi, perché i ragazzi di mister Ascatigno, passati in vantaggio, nel finale subiscono la rete del pareggio e dunque un solo punto portato a casa da Madonna e compagni, privi dello squalificato Ferrazzo. Per quanto riguarda le altre sfide, vincono il Fresa (3 a 1 in casa contro Paglieta), il Palombaro (4-1 sull’Incoronata Calcio Vasto), Roccaspinalveti (2-1 sul Real San Giacomo), lo Scerni (3-1 in casa sulla Marcianese) ed il Trigno Celenza (4-3 sul Guastameroli). Vittoria a suon di gol dello Sporting San Salvo che a Lanciano contro la Spal si impone con un netto 5-1.Pareggio senza gol per il Casalbordino contro la Casolana. Con questo risultato il Palombaro accorcia le distanze dai casalesi (ora lontani solo due lunghezze).

Tutti i risultati di Prima categoria

Casalbordino-Casolana Calcio 0-0

Fresa Calcio-Paglieta 3-1

Monteodorisio-Real Montazzoli 1-1

Palombaro-Incoronata Calcio Vasto 4-1

Roccaspinalveti-Real San Giacomo 2006 2-1

Scerni- Marcianese 3-1

Spal Lanciano-Sporting San Salvo 1-5

Trigno Celenza-Guastameroli 4-3

In Seconda categoria, dopo il sabato che ha regalato la promozione in Prima al Gs Montalfano- 2-0 sul Real Porta Palazzo (leggi l’articolo e guarda il servizio video), e la sconfitta del Gissi in casa con l’Odorisiana (0-1), pareggia il Mario Turdo in casa contro il Real Montalfano (1-1), mentre conquistano i tre punti il Mario Tano (in trasferta a Perano vince 3-0), il Piazzano (tra le proprie mura batte 3-0 un Castelfrentano in piena crisi) ed il San Buono (3-2 sul fastidioso Villa Scorciosa). Il Carunchio in trasferta a Fossacesia trova l’ennesima sconfitta, superato 3-0 dai casalinghi.

Tutte i riultati di Seconda categoria

Fossacesia-Carunchio 3-0

Gissi-Odorisiana 0-1

Mario Turdo-Real Montalfano 1-1

Montalfano-Real Porta Palazzo 2-0

New Archi Perano-Mario Tano 0-3

Piazzano-Castelfrentano 3-0

San Buono-Villa Scorciosa 3-2

Infine in Terza, il Vasto Calcio in questo turno di campionato si aggiudica la vittoria contro la Virtus Tufillo negli ultimi dieci minuti del match. All’ottantesimo infatti Monteferrante realizza l’1-0 e nove minuti più tardi il suo compagno, bomber Finamore, chiude la pratica con la rete del 2-0. Per la Sangiovannese un weekend davvero positivo. I biancorossi in trasferta a Guilmi vincono 4-0 e salgono al comando del girone dopo il pareggio a Lentella del Real Carpineto Sinello. Vincono anche il Casalanguida (1-0 sul Pollutri Calcio) ed i Lupi Marini (3-2 sulla Dinamo Roccaspinalveti). Alle 18:00 il Real Cupello ha superato con una vittoria netta il Real Liscia. In casa i cupellesi vincono 6-0.

Tutti i risultati di Terza categoria

Casalanguida-Pollutri Calcio 1-0

Guilmi-Sangiovannese 0-4

Lentella-Real Carpineto Sinello 1-1

Lupi Marini-Dinamo Roccaspinalveti 3-2

Real Cupello-Real Liscia 6-0

Virtus Tufillo-Vasto Calcio 0-2

riposa: Sporting Vasto