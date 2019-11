Non è iniziata per niente bene la fase ad orologio del campionato di serie C per gli Amici del basket San Salvo. Dopo la sconfitta della settimana scorsa sul campo della Magic Chieti, ieri pomeriggio i ragazzi di coach Linda Ialacci hanno ricevuto una brutta sconfitta contro il Nuovo Basket Aquilano dell’ex di ‘queste parti’ coach Luca Cinquegrana. La compagine sansalvese non ha brillato e si è dovuta arrendere sul 67 a 80. Una sconfitta da dimenticare al più presto, figlia delle ultime due settimane nelle quali i sansalvesi non si sono potuti allenare al completo- vuoi per motivi lavorativi, vuoi per gli infortuni. Gli ospiti hanno conquistato i due punti giocando meglio e avendo più fame dei padroni di casa. Salvo il parziale del primo quarto (20-19), i bianco blu non sono riusciti a rimanere avanti negli altri tre periodi. Grazie ai 28 punti a referto di Carosi, i 18 punti di Boungou (anche 16 rimbalzi conquistati per lui) e di Scacchi L’Aquila ha potuto tenere in mano l’inerzia della gara, aiutata anche dai problemi di falli dei casalinghi (Assogna con tre falli dopo cinque minuti, Borromeo e Celenza idem dal terzo quarto in poi.

Un break positivo, siglato nel secondo periodo, aveva quasi riaperto la gara (San Salvo sul meno tre). Ma le percentuali dai tre punti hanno permesso agli ospiti di poter amministrare il vantaggio unendo alla difesa a uomo, una zone press a metà campo. Merito degli avversari, certo, ma ieri pomeriggio gli Amici del basket San Salvo non erano proprio in giornata. ‘Se devo salvare qualcuno, gli unici a non aver fatto male sono stati Assogna e Celenza- ha affermato a fine gara coach Ialacci- ma il motivo è semplice. Ci siamo allenati male ed in questo sport si pagano le conseguenze. Meglio ora- riguardo alle due sconfitte consecutive- che più in la dove vincere sarà fondamentale’. Il vero problema riguarda non le ultime sconfitte, bensì la situazione in classifica. Proprio gli aquilani con i due punti portati a casa ieri, raggiungono Celenza e compagni a quota 22 punti annunciando una battaglia a tre per la quinta posizione (L’Aquila, San Salvo e Campli- vittoriosa, quest’ultima, in casa contro il Basket Centro Sulmona). Sabato prossimo i biancoblu dalla loro avranno l’opportunità di bloccare il Campli in casa, obiettivo che i sansalvesi dovranno ottenere.

Il tabellino

Amici Del Basket San Salvo: Koshena, Borromeo 20, Boccardo, Pappacena 7, Blasone 9, Di Blasio 6, Pasquini 10, Assogna 7, Celenza 7. All. Ialacci.

Nuovo Basket Aquilano: Di Carlo, Fabri 7, Tedeschini 3, Carosi 28, Scacchi 18, Boungou 18 con 16 rimbalzi, Nardecchia, Foresta 4, Giannangeli, Conforti, Croce 2. All. CinquegranaParziali: 20-19, 33-37, 50-59