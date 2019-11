Calorosa e affettuosa accoglienza riservata oggi pomeriggio al cardinale Edoardo Menichelli, a Vasto per l'avvio della quintena per le celebrazioni della festa della Sacra Spina. Con l'occasione, dopo un momento di preghiera presso la cattedrale di San Giuseppe, il cardinale ha inaugurato la mostra organizzata dalla Confraternita della Sacra Spina in occasione del 15° anniversario di attività. Presenti le autorità militari e civili del territorio.

A seguire, presso la chiesa di Santa Maria, la celebrazione della Santa Messa, preceduta dal caloroso benvenuto del parroco don Domenico Spagnoli, che ha ricordato il ruolo fondamentale del cardinale Menichelli nel percorso di fede di tanti giovani, tra cui lo stesso don Domenico, e del presidente del Consiglio comunale di Vasto, Giuseppe Forte, che ha consegnato al cardinale Menichelli una targa per celebrare l'atteso "ritorno" a Vasto.

Nel video, l'intervista al cardinale Edoardo Menichelli.