Questa sera alle 19 il Centro Antiviolenza DonnAttiva promuove una marcia silenziosa contro i femminicidi.

"Il problema della violenza in generale e particolarmente quella alle donne - sottolinea Marco Corvino, presidente del consorzio Vasto in Centro - è sempre di estrema attualità e la frequenza di casi drammatici e spesso fatali è in continua crescita. Per questo motivo il consorzio Vasto in Centro desidera esprimere il suo plauso a questa iniziativa che si terrà a Vasto, affinché la solidarietà e la ferma convinzione nel combattere questa piaga sociale siano sempre espresse nei comportamenti dei cittadini, una chiara e visibile presa di posizione che grida forte il no alla violenza in qualsiasi modo essa si manifesti. Pertanto verranno posizionate davanti alle attività del centro storico delle scarpe rosse, a simbolo della manifestazione".