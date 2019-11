Mancano cinque partite al termine della stagione regolare e nel campionato di Eccellenza le formazioni abruzzesi si preparano per affrontare la trentesima giornata. Dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana, la capolista Avezzano sul proprio stadio dei Marsi ospiterà il Cupello di mister Di Francesco, reduce dalla battuta di arresto con la Vastese (1-0). Dopo aver perso l’imbattibilità casalinga (dopo centoventi giorni di successi), i rossoblu ormai hanno perso la speranza ‘playoff’ e hanno poco da chiedere a questo campionato. I cupellesi non potranno contare su Mario Quintiliani (squalificato) il che, all’apparenza, dovrebbe far stare tranquilli i marsicani- in un momento di forma al top e motivati a conquistare il primo posto a fine anno. Ma Avantaggiato e compagni comunque vorranno rifarsi e bloccare i bianco verdi, quindi ci sono tutte le prerogative per assistere ad una sfida tutt’altro che dall’esito scontato.

In casa Vasto Marina è tornata la luce dopo quattro mesi di buio in termini di risultati. Dopo aver battuto 3 a 2 il Sulmona all’Aragona, domenica i ragazzi di mister Cesario saranno di scena a Montesilvano nella sfida salvezza contro l’Acqua e Sapone. Privi del giovane Monachetti (autore della doppietta vincente della scorsa settimana) e di Marinelli- entrambi squalificati- i biancorossi avranno un’altra buona occasione per ottenere punti utili a solcare maggiormente il distacco dall’ultima in classifica, il Sulmona (impegnato in casa contro il Paterno). Non sarà facile perché la compagine guidata da mister Naccarella queste partite è solito affrontarle nella maniera migliore. All’andata- e questo da forza ai vastesi- vinse il Vasto Marina 2 a 1 grazie alla doppietta dell’ex Cataruozzolo. Le motivazioni per fare bene sono tante: evitare lo spettro retrocessione diretta (non facendo aumentare nelle prossime partite i punti di distacco dalla quart’ultima- l’Alba Adriatica attualmente è a +7 e questa settimana riposerà)in primis, ma anche trovare un altro risultato utile che varrebbe come linfa energetica per volgere lo sguardo ad un finale di stagione in cui si decideranno le sorti di questa formazione. Il calendario agevole maggiormente i vastesi. L’Alba Adriatica nelle prossime sfide sarà impegnata contro la Vastese, l’Avezzano, il Francavilla ed il Miglianico. I biancorossi invece se la vedranno- dopo la gara di domenica- rispettivamente con il Capistrello, il San Salvo, il Paterno ed il Martinsicuro. Tutto si deciderà dall’esito di queste partite, anche se molto dipenderà- in chiave playout- da quante squadre alla fine retrocederanno dalla serie D.

Per quanto riguarda, invece, la sponda Vastese Calcio, i ragazzi di mister Vecchiotti si trovano in un momento a dir poco positivo. I punti ottenuti nelle ultime sfide dimostrano che il lavoro del grintoso mister vastese sta dando i suoi frutti e davanti Tarquini ha ribadito le proprie qualità, dimostrandosi il vero trascinatore realizzativo di questa squadra. Purtroppo per Soria e compagni, il lancianese domenica con ogni probabilità non ci sarà. Domenica scorsa l’attaccante ha ricevuto un brutto colpo alla spalla ed i raggi fatti lunedì dicono che il giocatore ha una sub-lussazione ed infiammazione al tendine dell’arto. Il che vuol dire che scendere in campo all’Aragona per lui sarà davvero difficile, anche perché in settimana non ha potuto allenarsi. Domenica all’Aragona arriverà la Renato Curi Angolana, formazione in piena lotta per garantirsi un posto nei playoff. I vastesi cercheranno di dar fastidio alla compagine pescarese, magari facendo anche un regalino ai cugini del San Salvo (a meno uno dall’Angolana in classifica). Senza Tarquini in attacco, toccherà a capitan Soria prendersi sulle spalle il reparto offensivo, nell’ultima sfida a Cupello poco preciso sotto porta ma comunque uomo importante per le gerarchie di questa squadra. I biancorossi scenderanno in campo senza il peso e la pressione di chi ha degli obiettivi da raggiungere, se non per il fatto che la Vastese vorrà continuare a far notare ai suoi tifosi che quella di quest’anno è stata una stagione piena di problemi che vanno al di là del calcio giocato. Sulla voglia di fare risultato di mister Vecchiotti non abbiamo dubbi, bisognerà invece capire se la sua squadra potrà continuare a capitalizzare punti e magari siglare anche il sorpasso sul Cupello, sin’ora con un punto in più in classifica.

Infine arriviamo all’U.S. San Salvo. Dopo il pareggio senza reti contro il Paterno (0-0) mister Gallicchio ha tanta voglia di conquistare una vittoria, la quindicesima, contro un Martinsicuro quasi del tutto fuori dal rischio playout. La compagine teramana non potrà contare sull’apporto di Nepa (squalificato) e arriverà al comunale di Cupello con una motivazione chiara: tornare alla vittoria che manca dal 6 gennaio scorso. Tre le file sansalvesi mancheranno per squalifica Quaranta e Stefano Di Pietro, ma mister Gallicchio potrà fare affidamento sul suo ‘bomber’, Marinelli, sicuramente con molta fame di gol visto il turno a secco di domenica scorsa. Peri bianco blu non vi è scelta: vincere è l’imperativo dal quale non poter sfuggire. Tre punti domenica che farebbero rimanere i sansalvesi in pianta stabile nella zona playoff e, qualora arrivino buone notizie dall’Aragona, potrebbero anche passare in quarta posizione (la quinta è davvero difficile che riesca a partecipare ai playoff). Insomma niente passi falsi anche e soprattutto in vista delle prossime sfide cruciali (Montorio, Vasto Marina, Renato Curi Angolana, Torrese). Come già detto più volte, tutto si deciderà in queste ultime partite. Un’altra domenica ricca di sfide ci aspetta in Eccellenza.

Tutte le sfide di Eccellenza in programma

Acqua e Sapone-Vasto Marina

Avezzano-Cupello

Capistrello-Pineto Calcio

Francavilla-Montorio

Miglianico-Torrese

San Salvo-Martinsicuro

Sulmona-Paterno

Vastese-RC Angolana

riposa: Alba Adriatica

La classifica aggiornata

Avezzano 58

Paterno 57

Francavilla 55

RC Angolana 47

San Salvo 46

Torrese 42

Cupello 40

Vastese 39

Miglianico 38

Pineto 37

Montorio 36

Martinsicuro 32

Capistrello 30

Acqua e Sapone 27

Alba Adriatica 26

Vasto Marina 19

Sulmona 12