Dopo quattro anni di permanenza in Seconda categoria, il Gs Montalfano conquista la promozione diretta in Prima con quattro gare di anticipo. I ragazzi di mister Liberatore hanno battuto per 2-0 il Real Porta Palazzo, salendo a quota 58 punti in classifica. La vittoria, meritata e conquistata grazie ai gol di Spadaccini nel primo tempo e di Di Foglio nella ripresa, poteva anche non servire per permettere ai gialloverdi di vincere il campionato. Infatti nell’altro anticipo delle 15:00 il Gissi ha dovuto cedere il passo per 1-0 sull’Odorisiana, andata in gol grazie alla rete di capitan Di Bussolo.

Al termine dei novanta minuti, dopo il triplice fischio dell’arbitro, è iniziata la lunga festa dei casalinghi per lo storico successo. Mai prima d’ora il Gs Montalfano era riuscito a conquistare un posto in Prima categoria. Un grande successo firmato da mister Liberatore in primis e dai suoi ragazzi che mai in questa stagione erano stati messi in discussione. Sempre primi e nella solitudine di un primo posto garantito sino alla vittoria di questo pomeriggio. Un organico vincente che anche oggi- malgrado il periodo non brillantissimo-ha dimostrato di meritare senza dubbio il primato del girone.

‘Prima di tutto il Gs Montalfano’ si legge nelle magliette indossate dai vincitori durante la festa, con tanto di fuochi d’artificio e il brano ‘We are the Champions’- dei Queen- fatto partire nell’ultimo minuto di gioco, seguito dal fischio finale che ha sancito la vittoria di Di Foglio e compagni.