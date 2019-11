Il CAI di Vasto ricorda con gratitudine e affetto il Responsabile per la micologia Andrea Schieda. Già dai tempi in cui il C.A.I. Vasto era sottosezione di Guardiagrele Andrea, esperto micologo, era impegnato all'interno della sezione per divulgare le sue conoscenze e la sua passione per la micologia.

Il Gruppo Micologico l’ha sempre visto impegnato in qualità di Responsabile, anno dopo anno per 20 anni, in modo volontario e disinteressato. Il suo amore per i ragazzi più volte l’ha spinto a guidare anche escursioni con il gruppo dell'alpinismo giovanile per far conoscere e apprezzare ai più giovani le meraviglie della natura e avvicinarli al complesso e affascinante mondo dei funghi.

I corsi specifici tenuti presso la sede del C.A.I., assieme alla moglie Costantina Toro, in qualità di Ispettori Micologi entrambi iscritti all'albo regionale e le mostre micologiche organizzate per diversi anni nella città del Vasto, testimoniano la costanza e l’impegno volontario di Andrea che hanno portato tantissimi soci e non soci del CAI Vasto ad approcciarsi in modo scrupoloso e attento alla micologia.

Il C.A.I. Vasto, con stima e riconoscenza, ringrazia Andrea per il lavoro svolto in venti anni di attività nel gruppo micologico da lui condotto e diretto con passione e competenza.

Ci piace vederlo camminare nel bosco intento ad ascoltare la natura, silenzioso e fiero della sua discreta presenza, consapevole di essere parte integrante di quel mondo che lui tanto amava.

Buon Cammino Andrea

Francesco Famiani

Presidente della Sezione CAI di Vasto