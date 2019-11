Domenica 22 Marzo alle ore 16:00 siete tutti invitati pressola Parrocchia San Paolo Apostolo in Vasto dove si terrà il Dr Why, evento all’insegna del divertimento e della solidarietà organizzato dal Lions Club Vasto New Century.

Il Dr Why, il quiz interattivo più famoso, metterà alla prova la vostra abilità, con sfide all'ultima risposta; partecipare è facile e, con un po' di bravura, fortuna, velocità e strategia, potrete vincere subito tantissimi premi, messi a disposizione dai nostri sponsor.

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di San Paolo per l’avviamento del lodevole progetto Emporio della Solidarietà, ovvero l’apertura di un supermercato dove le persone in difficoltà potranno reperire gratuitamente generi di prima necessità.

Con un piccolo contributo si potrà così finanziare l’iniziativa che si prefigge lo scopo di arginare, nel suo piccolo, una situazione sociale che negli ultimi anni si è trasformata in una vera e propria emergenza.

Per comunicare la propria partecipazione si può inviare una mail all’indirizzo lionsclubvastonewcentury@gmail.com oppure utilizzare la pagina facebook del club lionsclub.vastonewcentury.