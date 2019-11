Ci sarà doppia festa domenica sera al PalaBCC in occasione della 23ma giornata di campionato in cui la BCC Vasto Basket ospiterà il San Michele Maddaloni. Coach Sandro Di Salvatore e Vincenzo Dipierro taglieranno il traguardo delle 100 partite in biancorosso. Arrivati a qualche settimana di distanza nella stagione che sancì il ritorno della formazione vastese nel basket nazionale, in questi anni hanno impresso il loro marchio, in campo e in panchina, su campionati entusiasmanti. Questo traguardo arriva in una stagione sicuramente complicata ma che comunque ha saputo regalare diverse gioie e un obiettivo finale raggiunto con qualche giornata d'anticipo. Domenica contro il Maddaloni sarà una sfida difficile, con i campani a caccia di punti per un miglior posizionamento nella griglia playoff, mentre la BCC Vasto Basket vorrà certamente regalare una gioia ai propri tifosi nella penultima partita della stagione tra le mura amiche. Ma ci sarà anche spazio per le emozioni ed i ricordi. Dopo Vincenzo Dipierro [il video] abbiamo sentito anche coach Di Salvatore per ripercorrere le tappe salienti della sua esperienza vastese.