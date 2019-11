Il 20 marzo a Chieti, presso il Teatro Supercinema, si è tenuta la cerimonia di Premiazione del Concorso Scolastico Bimbinsalute: vincerà la vita a sostegno delle attività dell’Istituto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi III, IV, V A/C del Liceo Artistico Pàntini- Pudente.

"La finalità di questo concorso - ha chiarito la prof.ssa Santa Forgione - è stata quella di sollecitare i giovani a confrontarsi in modo creativo con una realtà che i bambini e gli adolescenti malati possono trovarsi ad affrontare". I ragazzi hanno espresso il senso dell’iter di una malattia, non necessariamente oncologica, con le sue cure e la sua guarigione, attraverso elaborati letterari e artistici.

Il progetto dal Teatro al cinema ha inglobato questa iniziativa, all’insegna di una sinergia solidale come è giusto che accada in questi casi, tra pazienti e medici, tecnici, infermieri, nucleo familiare, volontari e… società civile. I ragazzi, sotto la guida dell’insegnante, nel contesto del progetto hanno avuto a disposizione appositi materiali didattici, hanno letto criticamente brani antologici relativi alle varie malattie, anche in campo letterario e artistico, hanno raccolto materiale utile selezionando gli articoli atti ad approfondire le principali tematiche mediche e hanno quindi lavorato per creare la loro lezione sotto forma di Testo letterario-copione teatrale, e disegni pensati per i bambini.



La III edizione del concorso ha visto premiati :

A. Sezione Disegni – LICEO ARTISTICO, CLASSE V A ,ARTI FIGURATIVE-DESIGN

C. Sezione Letteraria (scrivi una Storia/Racconto) - LICEO ARTISTICO, CLASSI III A/C,IV A ,ARTI FIGURATIVE-DESIGN

Premiati anche i piccoli alunni della Scuola dell'Infanzia San Michele di Vasto, sezioni A, D ed E, per il terzo posto ottenuto nella sezione Disegni-Scuole dell'Infanzia.