Una serata di calcio, amicizia e divertimento per dire ‘no al razzismo’. Questa l’atmosfera vissuta ieri da chi, al campo sportivo Ezio Pepe, ha partecipato ad una partita di calcio molto speciale. Da una parte una rappresentativa delle associazioni vastesi (Agesci, Gas, Consulta giovanile, Arci) e dall’altra quella degli immigrati di Carunchio. Organizzata e promossa dall’associazione Adriatica per gli Immigrati con il consorzio Matrix, l’iniziativa (una tra le tante in programma per ‘la settimana contro il razzismo’)ha visto scendere in campo due squadre che, con goliardia e voglia di divertirsi, si sono battute per la vittoria.

Ad avere la meglio- in maniera netta- è stata la squadra degli immigrati di Carunchio che è riuscita ad imporsi 5 a 0. Tra una foto e l’altra, dopo il pre-partita scandito dal ritmico suono del bongo, la gara è andata avanti tra sorrisi, condivisione e tanti gol. In panchina, per quanto riguarda la rappresentativa delle associazioni vastesi, a guidare il gruppo mister Giampaolo Porfirio, allenatore della Vastese calcio a 5. Un momento di condivisione, solidarietà e spensieratezza quello di ieri, il quale ribadisce e dimostra che le uniche vere armi per sconfiggere il razzismo sono queste. La squadra di Carunchio- guidata da Hamid Hafdi- ha ben figurato grazie ad abilità atletiche davvero ottime. Durante questo weekend proseguiranno le manifestazioni organizzate con questo spirito.