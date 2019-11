Il maltempo dei giorni scorsi, che ha creato molti disagi, soprattutto per la popolazione montana, non ha certamente risparmiato gli animali. Un gregge di 170 pecore, in località Santa Maria del Monte-Lupara, a Castiglione Messer Marino, è infatti rimasto isolato da tre giorni all’interno di un ovile, a causa delle abbondanti nevicate della scorsa settimana.

Un elicottero del Corpo Forestale, con a bordo personale esperto del territorio, così come richiesto dalla Prefettura UTG di Chieti, ha trasportato l’allevatore, consentendogli di raggiungere ed alimentare gli animali. Il campo sportivo del paese, fatto liberare dal sindaco di Castiglione Messer Marino, ha costituito la base di partenza ed atterraggio per il mezzo.

Nonostante l’esiguo tempo a disposizione, circa 45 minuti, prima che le mutevoli condizioni meteorologiche rendessero nuovamente impossibile il rientro alla base, le operazioni sono andate a buon fine, sia in considerazione della sicurezza delle persone, sia per il benessere degli animali.