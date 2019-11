Inizia il conto alla rovescia verso quelli che saranno i playoff ed i playout di fine stagione, mentre cresce l’attesa per conoscere quali saranno le squadre di Prima, Seconda e Terza categoria che conquisteranno direttamente la promozione nelle categoria superiori. In Prima mercoledì si è giocato il recupero della sfida al vertice tra il Palombaro ed il Real Montazzoli. Una gara che si è conclusa 2-1 per i casalinghi. Il Real Montazzoli, passato in vantaggio durante la prima frazione di gioco, nella ripresa rimane con l’uomo in meno e subisce il gol del pareggio. Poi, durante i minuti di recupero, il Palombaro trova la rete del definitivo 2-1 che permette ai lancianesi di portarsi a meno quattro dalla capolista Casalbordino. Quest’ultima questo weekend se la vedrà in casa con l’ottava forza del girone, la Casolana Calcio, reduce da una vittoria per 2-0 contro la Spal Lanciano (che ospiterà in casa questa settimana lo Sporting San Salvo). Per la vice capolista Palombaro un altro match casalingo questa settimana contro l’Incoronata Calcio Vasto, formazione in serie difficoltà e chiusa in silenzio stampa. Ad avere i riflettori puntati addosso, tra tutte le gare in programma, sarà la contesa di sabato (ore 15:00) tra il motivatissimo Monteodorisio (privo di Ferrazzo causa squalifica) ed il Real Montazzoli che in trasferta avrà tutte le ragioni per non commettere un altro passo falso. Attualmente entrambe le formazioni hanno 42 punti in classifica e, al termine dei novanta minuti, una delle due potrà siglare il distacco in casao di vittoria. Per lo Scerni match casalingo contro la Marcianese, squadra quest’ultima che vuole rifarsi dopo la sconfitta contro i ragazzi di mister Ascatigno (1-0 gol di Madonna). La compagine del Roccaspinalveti (dopo aver pareggiato 1-1 mercoledì contro la Casolana Calcio) anche questa in casa, ospiterà il Real San Giacomo, mentre il Fresa aprirà le porte del proprio campo sportivo al Paglieta, formazione ultima in classifica. Infine il Guastameroli sarà di scena sul campo del Trigno Celenza (formazione che nel recupero di mercoledì ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro lo Sporting San Salvo).

Tutte le sfide di Prima categoria in programma

Casalbordino-Casolana Calcio

Fresa Calcio-Paglieta

Monteodorisio-Real Montazzoli

Palombaro-Incoronata Calcio Vasto

Roccaspinalveti-Real San Giacomo 2006

Scerni- Marcianese

Spal Lanciano-Sporting San Salvo

Trigno Celenza-Guastameroli

La classifica aggiornata

Casalbordino 49

Palombaro 45

Real Montazzoli 42

Monteodorisio 42

Guastameroli 35

Fresa Calcio 35

Trigno Celenza 33

Casolana Calcio 33

Sporting San Salvo 32

Marcianese 30

Spal Lanciano 27

Roccaspinalveti 26

Real San Giacomo 25

Scerni 22

Incoronata Calcio Vasto 16

Paglieta 13

Questo sabato, in Seconda, potrebbe chiudersi la partita del primo posto matematico da parte del Gs Montalfano che alle 15:00 affronterà in casa il Real Prota Palazzo. In caso di vittoria, i ragazzi di mister Liberatore acquisirebbero matematicamente la sicurezza del primo posto e quindi la promozione in Prima categoria con quattro giornate di anticipo. In tal caso a Montalfano sarà festa, altrimenti bisognerà aspettare il risultato della sfida tra il Gissi e l’Odorisiana (in caso di vittoria degli ospiti, la vittoria del campionato arriverebbe comunque). Per il Carunchio, guardando alle parti basse della classifica, una trasferta a Fossacesia che varrà l’ultima chance per provare ad agguantare la zona playout. In caso di vittoria Moretta e compagni avrebbero ancora qualche speranza, altrimenti il destino del Carunchio sarà segnato. Vincere contro la nona forza del girone non sarà per niente facile, ma i rossoblu non possono pensare di avere altri obiettivi oltre a quello dei tre punti. Dopo il pareggio ‘senza infamie e senza lode’ contro il San Buono (1-1), il Real Montalfano sarà di scena sul campo del Mario Turdo. Il San Buono, invece, in casa affronterà il Villa Scorciosa, squadra da non sottovalutare. Per il Mario Tano trasferta in quel di Perano, mentre il Piazzano- che non può commettere passi falsi per evitare di essere raggiunta da una delle due inseguitrici (Mario Tano e Real Montalfano)- se la vedrà tra le proprie mura contro il ‘fastidioso’ Castelfrentano, reduce da un pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Fossacesia, dopo una settimana burrascosa viste le dichiarazioni di un eventuale ritiro dal campionato.

Tutte le sfide di Seconda categoria in programma

Fossacesia-Carunchio

Gissi-Odorisiana

Mario Turdo-Real Montalfano

Montalfano-Real Porta Palazzo

New Archi Perano-Mario Tano

Piazzano-Castelfrentano

San Buono-Villa Scorciosa

La classifica aggiornata

G.S. Montalfano 55

Gissi 39

New Archi Perano 36

San Buono 36

Piazzano 34

Mario Tano 32

Real Montalfano 32

Odorisiana 27

Fossacesia 26

Villa Scorciosa 23

Mario Turdo 23

Real Porta Palazzo 20

Castelfrentano 15

Carunchio 7

In Terza categoria, con la vittoria di mercoledì della Sangiovannese (2-1) in trasferta sul campo della Virtus Tufillo- gara di recupero-, i giochi per quanto riguarda la lotta al primato si sono riaperti. Attualmente il Real Carpineto Sinello ed i biancorossi siedono entrambi al comando (42 punti). Questo weekend il Real Carpineto Sinello sarà di scena in trasferta a Lentella, mentre la Sangiovannese a Guilmi. Le altre sfide in programma vedranno giocare tra le proprie mura i Lupi Marini (contro la Dinamo Roccaspinalveti), la Virtus Tuffillo (Vasto Calcio), il Casalanguida (Pollutri Calcio) ed il Real Cupello (ospiterà il Real Liscia). Anche questo fine settimana ne vedremo delle belle nei tre campionati di Prima, Seconda e Terza categoria.

Tutte le sfide di Terza categoria

Casalanguida-Pollutri Calcio

Guilmi-Sangiovannese

Lentella-Real Carpineto Sinello

Lupi Marini-Dinamo Roccaspinalveti

Real Cupello-Real Liscia

Virtus Tufillo-Vasto Calcio

riposa: Sporting San Salvo

La classifica aggiornata

Real Carpineto Sinello 42

Sangiovannese 42

Vasto Calcio 35

Casalanguida 31

Lentella 31

Virtus Tufillo 29

Real Cupello 25

Dinamo Roccaspinalveti 22

Guilmi 19

Pollutri 14

Lupi Marini 11

Sporting Vasto 11

Real Liscia 8