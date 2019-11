La frana sulla strada provinciale 162 rischia di isolare il Comune di Fraine [l'articolo]. Di fatto, per il piccolo comune del Vastese, i disagi sono già evidenti, visto che risulta tagliato un rapido collegamento con il distretto sanitario, il 118, il polo scolastico che si trovano a Castiglione Messer Marino.

Il sindaco Vincenzina Di Iorio ha scritto al Prefetto per evidenziare lo stato di urgenza e affinchè venga convocato al più presto un tavolo tecnico per "fronteggiare le emergenze del Comune e per valutare e risolvere, insieme alle altre Autorità competenti, le connesse problematiche territoriali, sociali, scolastiche ed ambientali. E’ il caso di evidenziare che i recenti eventi franosi impongono un’attenta valutazione della situazione ed un’azione immediata da parte di tutti gli apparati Istituzionali, tendente a garantire la sicurezza e i servizi sociali e sanitari alla popolazione.



L’obiettivo primario della riunione rimane la tutela della popolazione che tutte le istituzioni devono garantire per la sicurezza delle persone e per il funzionamento delle reti di servizi essenziali. Non voglio fare allarmismi, ma in caso di altri eventi calamitosi di una certa entità, ai cittadini potrebbe non essere garantito un immediato intervento di soccorso". Infatti, se prima con un percorso di pochi chilometri si poteva raggiungere Castiglione, ora è necessario percorrerne molti di più su strade che rischiano quanto prima di fare la stessa fine della provinciale 162.