Prende il via la stagione 2015 per gli atleti della PromoTennis Vasto, impegnati per il secondo anno consecutivo nel campionato maschile a squadre regionale di serie C, dopo aver meritatamente ottenuto la salvezza nella passata stagione. La PromoTennis debutterà questa domenica 22 marzo alle ore 9:00 con la formazione del Ct Castel di Sangro, negli impianti di casa.

Si prospettano incontri di alto livello, assicurati dal livello tecnico sempre più elevato degli atleti partecipanti. Tutte partite si svolgeranno con la formula di quattro singolari e due doppi. A difendere i colori vastesi saranno i migliori giocatori locali: Troiano Nicola (classifica 3.2), Ruzzi Silvio (classifica 4.1), Checchia Giuseppe (classifica 3.5), Malavolta Pierfrancesco (classifica 4.4), Ciancaglini Angelo (classifica 3.4).

Gli atleti della PromoTennis, capitanati dal maestro nazionale Giuseppe D’Alessandro, hanno una media di età molto giovane, impegnati anche con i vari under 16 e under 18, sin’ora con buoni risultati. Sabato 21 marzo dalle ore 15:00 presso gli impianti della PromoTennis, la squadra Under 16 e quella Under 18 scenderà in campo rispettivamente contro Ct Lanciano per l’accesso alla seconda fase del Campionato a squadre e Ct Mosciano per la seconda partita del Campionato a squadre.