Un progetto da 600mila euro quello della videosorveglianza, presentato stamane in conferenza stampa al Comune di Vasto. Di questi, circa 436mila per i lavori, 4mila per la progettazione, quasi 6mila per oneri della sicurezza e 153mila per somme a disposizione dell'amministrazione. Al netto del ribasso d'asta, la gara è stata affidata per un importo complessivo di 372mila euro.

Sono 76 le nuove telecamere che andranno ad aggiungersi alle 10 preesistenti che verranno integrate nel progetto; 24 le porzioni di territorio comunale presidiate. Per quanto riguarda la Sala operativa, sarà installata presso il Comando della polizia municipale e sarà dotata di 4 schermi giganti, 3 postazioni per gli operatori e impianti di registrazione immagini che rimarranno in memoria per 7 giorni, come prevede la normativa, a disposizione di eventuali di esigenze investigative delle forze dell'ordine, che potranno anche acquisire il diretto controllo della Sala operativa anche da remoto.

Seguono le interviste all'ingegner Paolo Gustuti, direttore dei lavori, e al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.