Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con le uova di Pasqua AIL. Nei giorni 20, 21 e 22 marzo i volontari offriranno le uova nelle piazze di Vasto se San Salvo. Un’iniziativa- sotto l’alto patronato della presidenza della Repubblica- volta e finalizzata a raccogliere fondi per finanziare i progetti di assistenza e di ricerca di alto valore scientifico e sociale, cercando di agevolare il lavoro dei medici mirando ad un miglioramento effettivo delle cure. Con i risultati degli scorsi anni, l’AIL ha collaborato al servizio di assistenza domiciliare per offrire ai pazienti le cure necessarie nel loro ambiente familiare, ha continuato a lavorare per la realizzazione delle “Case AIL” nei pressi dei maggiori centri di ematologia, per permettere ai pazienti che vivono lontano di affrontare i lunghi periodi di cure assistiti dai familiari.

La forza dell'AIL sono le manifestazioni per la raccolta fondi che organizza su tutto il territorio nazionale. Un esercito pacifico di volontari “scende” in migliaia di piazze italiane per chiedere il contributo di tutti al sostegno della ricerca e la lotta nel campo dell'ematologia. Ogni piccolo passo che la ricerca effettua è merito di un piccolo gesto e le uova, in questi anni di storia, sono diventate un grande simbolo di solidarietà al quale la gente dà, sempre in costante aumento, il suo appoggio. Acquistare un uovo di cioccolato dell’AIL non contribuisce solamente ad addolcire la Pasqua; grazie all’aiuto dei sostenitori, molti pazienti potranno usufruire di cure sempre migliori e potranno guarire in un numero sempre maggiore.