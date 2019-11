Ormai non si contano più le criticità sulle strade provinciali del vastese, aggravate dall'ultima ondata di maltempo. Per rendersi conto della situazione, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, si recherà lunedì prossimo a Palmoli, dove è atteso dal sindaco Giuseppe Masciulli, per poi recarsi sulle frane di Guilmi, Carpineto Sinello e Atessa.

Altre criticità, però, si sono aggiunte negli ultimi giorni; dopo la frana sulla strada di collegamento tra Fraine e Castiglione Messer Marino (qui l'articolo), difficoltà anche a Celenza sul Trigno e San Giovanni Lipioni. Smottamenti, infatti, si registrano sia sulla provinciale che collega Celenza alla statale 650 Trignina, che lungo la strada che da San Giovanni Lipioni arriva al bivio di Torrebruna e Celenza. In tutt'e due i casi, si procede con il senso unico alternato, anche se gli spazi ormai sono ridottissimi, anche per un solo mezzo.

Da verificare se il presidente D'Alfonso, lunedì, considerato che si troverà già a Palmoli, vorrà rendersi conto anche delle condizioni delle altre due arterie.