Decine di metri di strada non esistono più. E così non si circola più sulla strada provinciale che collega Castiglione Messer Marino e Fraine e da qui scende verso Carpineto Sinello. Questa mattina una estesa frana ha trascinato con sè la strada e i muri di sostegno al chilometro 29 della sp 162. Fortunatamente in quel momento non c'erano veicoli in transito in quella che rappresenta un'importante via di collegamento per l'entroterra. In un territorio già pesantemente condizionato dalle disastrose condizioni delle strade questa frana rappresenta l'ennesimo colpo. Sul posto questa mattina, insieme alle forze dell'ordine e ai tecnici, anche il vicesindaco di Castiglione, Giuliano Petta. "Siamo ormai vicini all'isolamento totale qui nell'Alto Vastese", ha dichiarato al sito Ecoaltomolise (l'articolo).

I collegamenti. I primi ed evidenti disagi sono quelli che subiranno gli studenti che ogni giorno da Fraine si recano a scuola a Castiglione. Da domani, non potendo più percorrere la strada diretta, gli scuolabus dovranno effettuare un percorso di una trentina di chilometri (su strade non messe certamente meglio). Anche la provinciale che collega Torrebruna a Castiglione, infatti, è soggetta a movimento franosi che rischiano di creare ulteriori blocchi.

Lunedì mattina il presidente della Regione D'Alfonso, dopo essere già stato nella zona di Guilmi, sarà a Palmoli per incontrare gli amministratori locali proprio per discutere della viabilità disastrata. Visto quanto accaduto stamattina non è escluso che possa decidere di fare un sopralluogo anche in quest'area per rendersi conto di persona della gravità della situazione.