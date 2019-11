Domenica 22 marzo, scendendo sul parquet nella sfida contro il San Michele Maddaloni, Vincenzo Dipierro taglierà il traguardo delle 100 partite con la canotta biancorossa della BCC Vasto Basket. Il suo pecorso sportivo a Vasto è stato davvero entusiasmante. Protagonista assoluto della promozione dalla C regionale a quella nazionale, si è confermato come leader della squadra biancorossa anche nelle successive stagioni (in cui successi ed entusiasmo non sono mancati. Lo abbiamo incontrato alla vigilia della sfida con i campani per fare il bilancio di questi anni alla corte del presidente Spadaccini.